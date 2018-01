Ameaças, mortes e desaparecimentos por causa de terras crescem no AM

Amazonas - Questões de grilagem de terra ameaçam a paz de moradores do interior do Estado do Amazonas. Municípios como Apuí, Manicoré, Lábrea, Humaitá e Boca do Acre, situados no Sul do Estado, são os mais que registraram questões de conflitos agrários.

Em dezembro do ano passado, três pessoas identificadas como Flávio Lima de Souza, 38; Marinalva Silva de Souza, 34, e Jairo Feitoza Pereira, 20, desapareceram de um assentamento conhecido como “Araras”, situado em Canutama (a 619 Km da capital). O fazendeiro Antônio Mijoler Garcia Filho, 61, é procurado suspeito de cometer o crime.

“Durante a investigação da delegacia do município foi constatado que se tratava de um crime agrário. Diante das evidências, foi representado à Justiça o mandado de prisão por homicídio qualificado em nome dele. Além disso, outras três pessoas também são suspeitas de cometer o crime. Todas já tiveram os mandatos de prisão decretados pela Justiça”, explicou o delegado Mateus Moreira, diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI).

Desaparecimento em Canutama



Conforme o delegado, a ordem judicial em nome de Antônio foi expedida no dia 28 de dezembro de 2017, pela juíza Joseilda Pereira Bilio, titular da Comarca de Canutama. O delegado disse, ainda, que testemunhas viram o infrator, pela última vez, no dia 15 de dezembro de 2017, deixando a fazenda onde residia. Até hoje, os corpos das vítimas não foram encontrados.

Comparando com outros estados do país, segundo o delegado, no Amazonas não é comum esse tipo de crime. Entretanto, existem registros em municípios da região Sul do Estado.

“Apuí, Manicoré, Lábrea, Humaitá e Boca do Acre são onde existem mais casos desse tipo, principalmente porque lá se há um desenvolvimento mais acentuado da agricultura e da pecuária. Isso acaba gerando certos conflitos agrários entre pessoas que se denominam proprietários de uma mesma propriedade. Mas não dá para afirmar que é um crime comum na região. Ocorre, mas não é comum”, disse o delegado.

Humaitá

Apesar da afirmação do delegado, moradores do município de Humaitá relataram que a prática criminosa está tomando proporções grandes na cidade.

"Já presenciei muitas brigas por terras em Humaitá, muitas pessoas já morreram. Os casos são registrados com mais frequência na área rural. Isso deixa os moradores assustados, pois têm pessoas que moram em um terreno há anos e, de repente, chega uma pessoa no local e diz ser dona das terras. Depois ela manda os moradores saírem do local, caso contrário serão mortos. Uma ameaça direta e isso é horrível. A maioria que faz isso é fazendeiros, que quer o monopólio da região. Eles se acham os donos das leis", contou a comerciante Rosângela Araujo, de 42 anos.

Durante os quatros meses à frente do DPI, o caso mais grave em relação a crimes agrários foi o de Canutama, conforme Moreira. “Durante esses meses, o caso de mais relevância que chegou para a gente foi a questão de Canutama. Nesse caso, nós enviamos um efetivo para o município para ajudar nas investigações. Tivemos o apoio do Exército, além dos Bombeiros e delegacia de homicídios de Rondônia (RO). Fora isso, os registros são mais de ameaças”, explicou.

