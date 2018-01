Amazonenses são sequestrados e extorquidos durante viagens ao caribe

Amazonas - Amazonenses que viajam em veículos por estradas para à Ilha de Margarita, na Venezuela (distante 1.943 km de Manaus), estão sendo sequestrados, extorquidos e saqueados. É o que garante uma mulher, identificada como Giselle Araújo, em vídeo que começou a circular na manhã desta segunda-feira (15), em várias redes sociais.

No vídeo de quase 10 minutos, Giselle relata momentos de terror vividos por quatro pessoas que decidiram viajar em um carro até o caribe venezuelano.

Ela diz que decidiu gravar o vídeo após a morte do Amazonense Amaury Castro. “Estou gravando este vídeo para alertar as pessoas que estão planejando ir passar as férias em Margarita. Há poucos dias dois primos meus e mais dois amigos viajaram de carro até à Venezuela. Eles chegaram à cidade de Porto Ordaz e foram comprar ferry boat para atravessar para Ilha, mas lá estão cobrando um valor muito alto em dólar, então eles não compraram. Quando o grupo retornou para o carro percebeu que o veículo havia sido arrombado e grande parte das malas, onde estava guardado o dinheiro e roupas foi roubada”, conta Giselle.

Leia também: Amazonense é morto após ser interceptado em estrada da Venezuela

A mulher relatou, ainda, que após o roubo das malas o grupo ficou com pouco dinheiro e decidiu retornar a Manaus. Ao chegarem à cidade de Upata, os turistas decidiram jantar em um restaurante na beira da estrada e foram roubados novamente.

“Após o jantar, eles continuaram o percurso, mas dois dos quatros que estavam no carro pararam e foram até uma farmácia.

Os dois que ficaram no veículo foram abordados por homens fortemente armados e sofreram um sequestro relâmpago. Eles foram levados para um ramal, onde foram extorquidos e agredidos, porém os dois explicaram que já haviam sido roubados e, horas após o sequestro, os dois foram liberados”, explicou Giselle.

A mulher ressaltou ainda que, após 12 horas de viagem, os turistas chegaram até Santa Helena, onde decidiram abastecer o veículo. Na ocasião, homens armados abordaram o grupo e novamente os roubaram. Ela diz que os homens conseguiram chegar em Manaus, porém estão bastante abalados devido ao ocorrido durante a viagem.

Por fim, a mulher deixa um alerta a todos: "não viagem para a Ilha de Margarita. Fica aqui o alerta para vocês que estão pensando em fazer excussão, em tirar férias, em ir passear na Venezuela. Eu quero deixar aqui minha indignação com tudo que está ocorrendo. Alertem as pessoas para não ir para a Venezuela!”.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Trio é preso por latrocínio de motorista e roubo de caseiro na BR-174

Uber dado como desaparecido é localizado em casa de 'amiga' em Manaus

Em Tempo cria lista de transmissão de notícias pelo WhatsApp