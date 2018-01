Homem é preso no centro de Manaus por realizar o "Jogo da Pretinha"

Homem foi preso acusado de estelionato por praticar o famoso jogo de azar "jogo da pretinha" | Foto: Divulgação

Manaus - Um tumulto na área na rua Marques de Santa Cruz, bairro centro, Zona Sul de Manaus, chamou atenção da dupla de policiais Freitas Miranda e Fábio André, que fazia patrulhamento no local. Ao procederem as investigações, encontraram, por volta das 9h30 desta segunda-feira (15), um homem identificado como Deivid Edson, de 29 anos, realizando "jogos de azar", na região.



De acordo com os policiais, um grupo de pessoas que participava dos jogos, ao perceber a aproximação dos soldados, e o "próprio dono da banca", fugiram do local.



No processo de investigação sobre as motivações do tumulto na área, os policiais verificaram que Deivid coordenava na região, o famoso "Jogo da Pretinha". Ele foi capturado minutos depois de fugir do local.



O infrator chegou a ser reconhecido por uma de suas vítimas, que disse ter sido enganada por ele, ao perder R$ 170.



Durante a revista, a policia encontrou com o Deivid Edson a quantia de R$ 320, possivelmente recebido de pessoas que participaram do jogo.



Deivid foi conduzido ao 24º Departamento Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos do delegado plantonista. Ele deve responder por estelionato.





