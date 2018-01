Estuprador foragido há 6 anos é recapturado em ramal de Iranduba

Elivaldo Pereira Batista, 42, acusado de cometer estupro, estava foragido há 6 anos e foi recapturado caminhando tranquilamente em um ramal da rodovia Manoel Urbano, município de Iranduba, na manhã desta segunda-feira (15). Ele foi preso após denúncia anônima.

De acordo com a Polícia Civil, o foragido foi interceptado por servidores lotados no Posto Policial Integrado (PPI) do Distrito de Cacau Pirêra, que é subordinado à 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP). Elivaldo possuía um mandado de prisão preventiva em aberto.

Ele cumpria pena por estupro no regime semiaberto do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) e deixou de comparecer na unidade desde 2012. Durante esse período, o detento vivia uma vida normal e não levantava suspeitas sobre o seu passado de crimes. Entretanto, segundo a polícia, uma pessoa o reconheceu ao passar de carro na região e o denunciou.

Conforme o delegado Fábio Aly, titular da 31ª DIP, o mandado de prisão preventiva em nome do infrator foi expedido no dia 9 de setembro de 2016, pelo juiz Jorsenildo Dourado do Nascimento, da 1ª Vara de Execuções Penais (VEP), comarca de Iranduba.



“Elivaldo estava foragido do regime semiaberto, onde cumpria pena por estupro. O infrator deixou de comparecer ao Compaj desde 2012, por isso passou a ser considerado foragido da Justiça. Obtivemos a informação de que havia sido visto naquela localidade e montamos campana no lugar indicado. Foi dessa forma que chegamos até ele”, explicou a autoridade policial.

Ao término dos procedimentos cabíveis na 31ª DIP, Elivaldo será levado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), zona rural de Manaus, onde irá permanecer à disposição da Justiça.