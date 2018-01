Homem é preso ao desembarcar em Tabatinga para matar desafeto

Tabatinga/Amazonas - Depois de denúncias feitas à polícia, Alciney da Silva Lopes, de 33 anos, foi preso na tarde desta segunda-feira (15), em Tabatinga (distante 1.110 quilômetros de Manaus) por tentativa de homicídio. Segundo a polícia, com o suspeito foram apreendidas munições de uma pistola 380.

Conforme informações da PM uma equipe foi informada que Alciney estava saindo da cidade de Benjamin Constant com destino a Tabatinga, para cometer um homicídio contra um desafeto. Após o relato, a polícia foi até a orla da cidade para verificar se a denúncia procedia.

Depois de ser abordado, Alciney ainda tentou fugir da polícia, mas foi recapturado próximo ao mercado de peixe da cidade. No momento em que era preso, ele ainda desatacou os policiais com palavrões.

Segundo a polícia, ao chegar na delegacia, foi constatado que Alciney tentou matar um homem no mês de agosto do ano passado em uma feira municipal de Bejamin Constant. Ele ainda conseguiu atingir a vítima com disparos de arma de fogo. O homem sobreviveu e o autor do crime foi preso, mas logo foi posto em liberdade pela Justiça.

