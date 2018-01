Polícia captura trio envolvido com o tráfico de drogas em Barcelos

Barcelos - Dionatas Cunha de Lima, de 23 anos, foi preso em flagrante, na última segunda-feira (16), pela Polícia Civil e outros dois adolescentes, de 16 e 17 anos, respectivamente, foram apreendidos em Barcelos (distante 399 km de Manaus) por envolvimento com o tráfico de drogas no município.



Segundo o delegado Roger Makimoto, titular da 75ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), o homem e os adolescentes foram capturados durante patrulhamento de rotina. Policiais militares, também, abordaram dois indivíduos que estavam saindo de uma residência na Estrada do Pensador, em Barcelos. Com eles, no momento da revista, foram encontradas duas trouxinhas de maconha. Eles foram conduzidos à delegacia, onde prestaram esclarecimentos e foram liberados em seguida.

“Retornamos a casa onde os dois indivíduos foram vistos. Já estávamos monitorando aquele ponto por suspeitarmos da venda de drogas no local. Nossa equipe, acompanhada de policiais militares, chegou ao imóvel e conseguiu constatar a veracidade da prática ilícita. No local prendemos Dionatas e apreendemos os dois adolescentes”, explicou o delegado.

Com os infratores os policiais apreenderam 36 trouxinhas de oxi, 18 trouxinhas de maconha de tipo skunk e 16 trouxinhas de cocaína, além de dois aparelhos celulares e R$ 80 em espécie. Dionatas foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Ele irá permanecer na carceragem da 75ª DIP, à disposição da Justiça.

“Já representei à Justiça o pedido de internação dos adolescentes envolvidos na prática ilícita. Enquanto isso, eles ficarão sob a guarda do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE-AM). Iremos intensificar essas ações durante todo o mês, a fim de garantir a segurança da população ao longo da 24ª edição do Festival do Peixe Ornamental de Barcelos, que irá acontecer no período de 25 a 28 de janeiro”, declarou Makimoto.