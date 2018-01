Professor oferecia boas notas para aliciar alunos em Iranduba

Iranduba (AM) - Apontado pela polícia como o suspeito de assediar sexualmente alunas em troca de notas escolares, o professor de matemática da rede pública, Márcio Robson da Silva Andrade, de 45 anos, foi indiciado na última segunda (15). Conforme a polícia, uma equipe da 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Iranduba (a 27 km de Manaus), cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa do professor.

De acordo com o titular da 31ª DIP, Fábio Aly, o suspeito foi encontrado no imóvel, situado na rua Rio Trombetas, bairro Alto, no município. O delegado titular da 31ª DIP explicou que a equipe da delegacia chegou até o professor após receber denúncias, feitas por servidores do Conselho Tutelar de Iranduba que informaram os supostos assédios.

“Márcio lecionava em instituições de ensino das redes municipal e estadual. Conforme os representantes do Conselho Tutelar, algumas alunas teriam relatado que se recusaram a manter relações com o professor e passaram a ser perseguidas por ele. Para manter relações com as alunas, o professor também aliciava alunos do sexo masculino, para que eles passassem recados para as garotas, em troca de notas exemplares”, explicou.

O delegado afirmou ainda, que durante a diligência, a equipe de investigação apreendeu na residência de Márcio um aparelho celular sem chip e um computador, que serão periciados. Além disso, conforme o delegado, um dos problemas enfrentados pelos alunos, era a exigência de trabalhos exaustivos.

O mandado de busca e apreensão foi expedido no dia 13 de janeiro deste ano, pela juíza Maria da Graça Giulietta Cardoso de Carvalho, que responde, interinamente, pela 1ª Vara da Comarca de Iranduba.



Para concluir, Fábio Aly afirmou que representou à Justiça o afastamento do professor das atividades nas escolas onde atuava e a proibição do profissional em lecionar em outras instituições de ensino. O pedido foi deferido pela mesma juíza que expediu o mandado de busca e apreensão.

O professor suspeito foi ouvido e indiciado por corrupção de menores, estupro de vulnerável tentado e assédio sexual.

Casos parecidos em Manaus

No mês passado, alunas de uma escola estadual situada no centro de Manaus, denunciaram ao Em Tempo, a falta de profissionalismo de um professor de matemática que, segundo elas, exigia sexo com as estudantes em troca de notas para aprovação

no fim do ano letivo.

Procurado pela reportagem, o professor falou, tranquilamente, sobre o assunto e disse que não ficou surpreso com as denúncias. Segundo ele, todo fim de ano surge alguma situação para tentar intimidá-lo.





