Exército apreende mais meia tonelada de maconha no AM

Militares do Exército Brasileiro apreenderam quase meia tonelada de skunk durante uma vistoria de rotina, próximo de um posto coordenado pelo Comando Militar da Amazônia (CMA), em uma comunidade de São Gabriel da Cachoeira.Esta é a terceira grande apreensão feita pelo Exército na primeira quinzena de 2018, totalizando quase duas toneladas e meia de drogas retiradas de circulação no Amazonas.

O Comando de Fronteira Rio Negro (CRFN) e o 5º Batalhão de Infantaria de Selva (BIS) realizaram a terceira apreensão da "supermaconha"na região conhecida como "Cabeça do Cachorro". A ação aconteceu na noite de segunda-feira (15).

Durante o patrulhamento noturno, os militares conseguiram identificar a droga, que estava próxima ao Posto de Bloqueio e Controle Fluvial - que é operado na comunidade de Ilha das Flores, localizada no Rio Negro.

Segundo o Comando Militar da Amazônia, os militares operavam o posto e, ao realizarem uma patrulha pelas trilhas da região, perceberam que a mata estava revirada. Eles iniciaram uma revista minuciosa no local e conseguiram localizar a droga abandonada - que estava dividida em porções grandes.

O material foi escoltado até a sede do município de São Gabriel da Cachoeira. A apreensão foi divulgada pelo Exército somente nesta terça-feira (16).

Outra grande apreensão

O Exército Brasileiro aprendeu 1.200 Kg de skunk no último dia 5, em uma embarcação na calha do Rio Japurá, região de fronteira do Brasil com a Colômbia. Durante a ação, houve troca de tiros e dois militares ficaram feridos. Na ocasião, ninguém foi preso.

Já no dia 1º, a Força Armada resgatou mais de 750kg da mesma substância, durante operação realizada na Vila Bittencourt, no município de Japurá, a 744 quilômetros de Manaus. Dois colombianos foram presos em flagrante.



