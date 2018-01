Homicídios e latrocínios reduzem no último trimestre de 2017, diz SSP

Manaus - O último trimestre de 2017 registrou uma queda no número de homicídios e latrocínios. A redução foi de cerca de 7% e 13%, respectivamente, se comparado ao mesmo período de 2016. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Segurança Pública (SPP-AM) na tarde desta quarta-feira (17).

Outros casos também diminuíram entre outubro e dezembro do ano passado. Uma redução de 15% nos casos de tentativas de homicídios, 24% em furtos a estabelecimentos comerciais, 25% em roubos a pedestres em vias públicas e 32% em roubos a estabelecimentos comerciais.

De acordo com as estatísticas da SSP, as ocorrências de homicídios e roubos a estabelecimentos comerciais alcançaram o menor patamar trimestral do ano, entre outubro e dezembro de 2017. No período, Manaus registrou 192 mortes violentas. 7,2% a menos que nos últimos três meses de 2016, quando ocorreram 206 homicídios.

A quantidade de roubos a estabelecimentos comerciais foi 36% inferior ao registrado no último trimestre de 2016. Ano passado, foram 821 casos, enquanto em 2016, o número foi de 1.208 casos.



Reforço nas operações policiais, enfrentamento ao tráfico de drogas, fortalecimento da Inteligência e a volta do patrulhamento da Polícia Militar aos bairros das zonas Norte, Leste e Centro-Sul são os principais destaques referentes ao período, que compreende a gestão do governador Amazonino Mendes.

Mudanças na estratégia de segurança pública, visando o combate à criminalidade, também foram implementadas sob a condução do vice-governador e secretário de segurança, Bosco Saraiva.

Latrocínios

Os latrocínios também apresentaram redução no último trimestre, uma queda de 13%. No período, Manaus teve 20 casos de roubos seguidos de morte, enquanto nos últimos três meses de 2016, a cidade registrou 23 casos. O número de tentativas de homicídio foi de 74, entre outubro e dezembro de 2016, e 63 casos, no mesmo período de 2017, uma redução de 15%.

Outros casos

No último trimestre, a capital teve 1.824 furtos a estabelecimentos comerciais registrados, número 24% inferior ao registrado no mesmo período de 2016, quando ocorreram 2.402 casos. Os roubos a pedestres em via pública caíram 25%, com 5.294 casos registrados.

A quantidade de armas apreendidas foi a maior entre os quatro trimestres de 2017. No período, foram apreendidas 186 armas de fogo. O quantitativo de apreensão de entorpecentes também foi o maior entre os quatro trimestres de 2017, totalizando 6.618,03 toneladas.

Ações de reforço na segurança pública

Por determinação do governador do Estado, a SSP implantou medidas emergenciais para melhoria da segurança, ao mesmo tempo em que fez um diagnóstico da situação dos contratos do setor.

Entre as ações iniciadas em outubro de 2017 está a ampliação das operações integradas das forças de segurança, reunindo a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM) e Corregedoria-Geral do Sistema de Segurança Pública.

Reforço nas zonas de Manaus

O governo do Amazonas implantou o policiamento comunitário nas zonas Leste, Norte e Centro-Sul, reforçando o patrulhamento com mais polícia nas ruas e veículos com tecnologia para apoiar às ações de rotina. A frota de veículos da PM e da PC foi renovada, com a substituição de um total de 269 viaturas, sendo 71 delas destinadas aos municípios do interior.

Manutenção

A SSP também iniciou um programa de manutenção de Distritos Integrados de Polícia (DIPs), concluindo reparos em prédios onde funcionam o 18º e 9º DIPs. O 12º e 6º DIPs estão passando por manutenção. As intervenções estão programadas no 1º, 23º, 30º e 27º DIPs.

No 18º DIP, no bairro Novo Israel, zona Norte, foi inaugurada uma nova central de flagrantes, ampliando para nove o número de DIPs com atendimento à população 24 horas. No final do ano passado, o governo iniciou reparos no 28º DIP, na Colônia Oliveira Machado, na zona leste, que também passará a funcionar 24 horas.

