Policiais prendem 10 pessoas ligadas ao tráfico de drogas no Careiro

Careiro Castanho (AM) - Suspeitos de estarem ligados a uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas no Careiro Castanho (a 102 km de Manaus), dez pessoas foram presas nesta quinta-feira (18). As detenções ocorreram após a Operação Catita, deflagrada por policiais da 34ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), em parceria com policiais militares que atuam na Companhia de Policiamento com Cães (CIPCães).

De acordo com o titular da 34ª DIP, Danniel Antony, ao longo das diligências foram cumpridos dez mandados de prisão preventiva, que culminaram, ainda, em três prisões em flagrante, por posse de arma de fogo e de substâncias entorpecentes. Os trabalhos tiveram o reforço da equipe do Departamento de Polícia do Interior (DPI).

Porções de drogas foram apreendidas. | Foto: Divulgação

“Chegamos até essas pessoas após três meses de investigações. Tínhamos quatorze alvos e conseguimos prender dez deles. Todas essas pessoas fazem parte de uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas em Careiro Castanho”, argumentou o delegado Danniel Antony.

Ao todo, Amanda Diniz dos Santos, de 20 anos; Carlos Roberto Reis Oliveira, de 47; Cleoberson Cerdeira Lopes, de 34; Francisco Mosa Bezerra, de 26; Maik Targino de Brito, de 25; Pedro Machado da Silva, de 60; Rodrigo Pereira da Silva, de 23; Sérgio de Lira Medeiros, de 34; Nelino Medeiros Castro, de 20, e Otávio Filho Maia de Sousa, também de 20 anos, foram presos em cumprimento a mandados de prisão preventiva por tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa.

Conforme Danniel Antony, com Pedro foi encontrado um revólver calibre 32 com numeração suprimida. Em razão disso, o idoso foi autuado por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Sérgio estava em posse de 2,3 quilos de maconha do tipo skank e 150 gramas de cocaína. Já com Amanda os policiais apreenderam 100 gramas de cocaína. Por conta do flagrante, a dupla foi autuada pelo crime de tráfico de drogas.

Ao término dos procedimentos cabíveis na 34ª DIP, Amanda, Carlos Roberto, Cleoberson, Francisco, Maik, Pedro, Rodrigo, Sérgio, Nelino e Otávio ficarão presos na carceragem da unidade policial, à disposição da Justiça.





