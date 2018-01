Quase 500 quilos da 'supermaconha' e fuzil são apreendidos em Tefé

Tefé - Em mais uma ação bem sucedida contra o tráfico de drogas, a Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal no Amazonas, nesta sexta-feira (19), com o apoio da Polícia Militar do Amazonas (03° BPM – Tefé), durante fiscalização na calha do Rio Japurá, apreendeu quase meia tonelada da "supermaconha" escondida no porão de uma balsa - que estava a caminho de Manaus.

De acordo com a PF, a ação ocorreu nas proximidades de Tefé, interior do Amazonas. No total, foram apreendidos 438 quilos de skunk, espécie de maconha super concentrada, um fuzil calibre 7,62 e diversas munições do mesmo calibre.

Leia também: Exército apreende mais meia tonelada de maconha no AM

Questionado pelos policiais federais, o proprietário da balsa informou que a droga, assim como o armamento, são de origem colombiana | Foto: Divulgação

Os objetos ilícitos eram transportados, de forma oculta, no porão de uma balsa advinda da região do município Japurá. A embarcação trazia uma grande carga de seixo e botijas de gás. A droga estava embaixo do carregamento



Questionado pelos policiais federais, o proprietário da balsa informou que a droga, assim como o armamento, são de origem colombiana. O registro do auto de prisão em flagrante foi realizado na Delegacia de Tefé.

Leia mais:



Shopping Via Norte fecha operação com novas lojas

Manauaras voltam a comprar passagens e setor aumenta vendas em 15%

Gás de cozinha vai ficar 5% mais barato nas refinarias nesta sexta