'Piratas do rio Solimões' são presos em Manacapuru

Manacapuru - Uma quadrilha de "piratas dos rios", que atuam no tráfico da calha do Solimões, foi presa na tarde desta sexta (19). A polícia chegou até o grupo, composto por cinco pessoas, após denúncia anônima no bairro Nova Vitória, em Manacapuru. As informações foram confirmadas pela Secretaria de Segurança Pública (SSP).



Segundo o órgão, os criminosos chegaram a alugar uma casa no município para esconder os entorpecentes e materiais usados na ações. O quinteto era composto por Alan Araújo de Sousa, 27, Kellem Cristina Santos Freitas, 18, Benemezé Lima Guimarães, 30, Artur dos Santos Araújo, 56 e Leandro Almeida Ferreira, 21.

Alan já tem passagem pela polícia pelo crime de tráfico de drogas. Os cinco foram encaminhado para a Delegacia de Manacapuru e estão à disposição da Justiça.

A polícia apreendeu com a quadrilha uma pistola Pt. 40 com quatro munições, dois celulares, um cordão, um relógio, além de três coletes a prova de balas, uma moto Honda Titan, de cor preta, placa NOW 3830, e uma outra Placa NAO-4455 e recipientes, que segundo a polícia, serviam para armazenar o combustível usado durante as ações no rio.

