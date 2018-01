Suspeito de roubar e matar canoísta britânica é preso em Codajás

Codajás (AM) - O quinto suspeito de cometer o latrocínio (roubo seguido de morte) da esportista britânica Emma Kelty foi preso na manhã deste sábado (20). Erinilson Ferreira da Silva, o "Nilsinho", de 24 anos, foi apreendido por suspeita de tráfico de drogas em Codajás (a 240 km de Manaus).

A britânica de 43 anos Emma Kelty foi morta no dia 13 de setembro de 2017, na Ilha do Boeiro, comunidade Lauro Sodré, em Coari (a 363 km de Manaus). De acordo com o delegado José Afonso Barradas, titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Coari, “Nilsinho” foi interceptado por policiais militares em via pública e, logo que foi constatado a participação dele no crime, foi conduzido à 78ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), em Codajás , onde foram realizados os procedimentos cabíveis.

O acusado foi abordado em Codajás na manhã da sexta-feira (19), por volta das 11h, pelo sargento Francisco Cláudio Sabóia, que estava de folga e passeava pela orla da cidade quando identificou "Nilsinho" em atitude suspeita. O sargento fez a abordagem e pediu apoio da guarnição composta pelo aspirante Diego Alves Piccolotto e o soldado Anízio Vieira.

"Tínhamos informações de que havia chegado algumas pessoas na cidade trazendo droga de Tefé. O sargento Sabóia percebeu que o rapaz estava nervoso. Ele foi abordado e demonstrava estar apreensivo. Então ele foi levado para o DIP. Durante a abordagem, ele jogou alguma coisa no chão. Mas não encontramos nada. A suspeita inicial era de envolvimento com o tráfico, mas logo recebemos a informação de que ele era um dos suspeitos de envolvimento no latrocínio da britânica", explicou Piccolotto.

De acordo com o delegado Barradas, as investigações sobre a morte da britânica contam com o apoio de policiais civis lotados na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), com sede em Manaus. O mandado de prisão preventiva em nome de Erinilson foi expedido no dia 29 de setembro de 2017, pelo juiz Fábio Lopes Alfaia, da Comarca de Coari.

"A Lauro Sodré fica a duas horas, em via fluvial, do centro de Coari. Todas as vezes que nos deslocamos ao local o infrator conseguiu empreender fuga antes da chegada da polícia. O jovem também é envolvido com o tráfico de drogas em Codajás”, explicou.

A autoridade policial relatou que Erinilson é conhecido por revender objetos oriundos de ações criminosas, praticadas com comparsas usuários de drogas. Os suspeitos eram chamados de “Ratos d’água” e cometiam delitos em momentos oportunos.

O grupo vinha atuando nos municípios de Coari e Codajás, roubando mercadorias, cometendo homicídios e comercializando drogas. No caso da britânica, os sete infratores que participaram do latrocínio ocultaram pertences de menor valor e venderam outros itens, como celular, drone e uma câmera GoPro, de propriedade da vítima.

Erinilson foi indiciado por latrocínio, receptação, ocultação de cadáver e associação criminosa. Ao término dos procedimentos cabíveis na 78ª DIP de Codajás, ele será encaminhado à Unidade Prisional de Coari (UPC), onde irá permanecer à disposição da Justiça.

O irmão de Erenilson, identificado como Erimar Ferreira da Silva, 27, conhecido como “Chico”, também envolvido no latrocínio, teve a prisão preventiva decretada e está sendo procurado pela polícia.

Entenda o caso

No dia 13 de setembro de 2017, por volta das 22h, o Comando do 9° Distrito Naval (Com9ºDN) foi informado que o localizador de emergência da britânica Emma Kelty, que estaria realizando canoagem esportiva no Rio Solimões, havia sido acionado. Na manhã de quinta-feira, dia 14, a Marinha do Brasil iniciou as buscas para tentar localizar a britânica. Já na tarde de sexta-feira, dia 15, alguns objetos de Emma Kelty, como roupas, sapatos e o caiaque foram encontrados na comunidade Lauro Sodré. Já as buscas foram encerradas após oito dias do crime.





