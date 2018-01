Com barreiras na BR-174, SSP tenta impedir entrada de fugitivos no AM

Manaus - Após a fuga de 92 presos ocorrida na sexta-feira (19), da Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, em Boa Vista (RR), a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM) iniciou neste sábado (20), a Operação Monte Cristo, que visa impedir a entrada de fugitivos no Estado.

Segundo a Secretaria de Justiça e Cidadania de Roraima, os detentos escaparam por um túnel de 100 metros de comprimento, feito perto de uma das alas do regime fechado onde ficam os presos mais perigosos.

Túnel usado para a fuga em Roraima. | Foto: Divulgação

"Tomamos conhecimento da fuga dos presos de Roraima e realizamos ainda na madrugada deste sábado (20), estratégias para o bloqueio das possíveis entradas no Estado do Amazonas", declarou o secretário de Segurança Pública e atual vice-governador, Bosco Saraiva.

A Polícia Militar (PM) também montou barreiras policiais na altura do km 8 da BR-174, por meio do Comando de Policiamento Ambiental, e barreiras fixas do Batalhão de Trânsito do Comando de Policiamento Metropolitano.

Além de patrulhamento ostensivo em viaturas na rodovia, a SSP-AM informou que a operação não tem prazo para acabar e será realizada durante 24 horas, de forma ininterrupta.

Os comandantes de cada fração de tropa deverão orientar seus efetivos quantos aos procedimentos de abordagem, tipo de veículos a serem abordados onde os fugitivos podem se esconder (ônibus, carros, motos), e principalmente atentar para a segurança individual e de terceiros.





