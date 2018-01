Forças Especiais reforçam segurança na BR-174 e alertam população

Com o auxílio de cães farejadores cerca de 20 servidores da Cúpula de Segurança Pública do Estado montam estratégias, na noite deste sábado (20), na BR-174 para coibir a entrada de fugitivos do sistema prisional de Roraima. O Estado, que faz fronteira com o Amazonas, registrou uma fuga em massa, na noite desta sexta-feira (19), quando mais de 100 detentos escaparam de um presídio.



As ações de fiscalização, com barreiras e blitz policiais, ocorrem próximo ao município de Presidente Figueiredo (distante 119 km de Manaus). De acordo com o capitão Eduardo Freitas, do Comando de Policiamento Especializado (CPE), dois pontos do Amazonas recebem reforço policial.

Cães farejadores participam das ações de fiscalização na BR-174 | Foto: Divulgação

"Estamos com policiamento na entrada da reserva Waimiri Atroari e em Presidente Figueiredo para evitar a passagem desses fugitivos para Manaus", informou.

O comandante também fez recomendações para as pessoas que planejam viajar para outro município ou estado que tomem cuidado na estrada. "Não ofereçam carona para ninguém que esteja no acostamento e fiquem atentos para qualquer atitude suspeita", alertou.

Além de policiais do CPE, participaram participam também servidores da Companhia de Operações Especiais (COE) E CIP-Cães. "O efetivo permanecerá na cidade até segunda ordem", garantiu o capitão.

A roraimense e universitária Giselle Arruda, de 27 anos, falou com exclusividade ao Em Tempo sobre a experiência de viajar pela BR-174 após a fuga em massa de detentos em Roraima. "Nós ficamos sabendo da fuga, mas já tínhamos planejado a nossa viagem. Viemos tranquilamente pela estrada, mas acho importante essa mobilização da polícia do Amazonas, porque em Roraima não está ocorrendo essa segurança toda. Não estão nem aí para recapturar os presos", denuncia a universitária.

Edição: Isac Sharlon