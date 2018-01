Confira a lista com fotos dos 92 foragidos do presídio de Roraima

Manaus - A Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM), intensificou a segurança na BR-174 desde a noite de ontem (20). O motivo para tanta cautela, foi em decorrência a uma fuga de 92 presos, ocorrida na última sexta-feira (19), da Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, em Boa Vista (RR), visando impedir a entrada de fugitivos no Estado.

De acordo com a Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de Roraima, a fuga dos detentos ocorreu por meio de um túnel de 100 metros de comprimento, feito perto de uma das alas do regime fechado, que abriga os presos mais perigosos.

O reforço também está sendo realizado por meio da Polícia Militar (PM), que montou barreiras policiais na altura do km 8 da BR-174, por meio do Comando de Policiamento Ambiental, e barreiras fixas do Batalhão de Trânsito do Comando de Policiamento Metropolitano.

