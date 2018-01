Homem encontra bomba em terreno e aciona grupo Marte em Novo Airão

Novo Airão (AM) - Um artefato explosivo foi encontrado na tarde deste domingo (21), em um terreno baldio do município de Novo Airão (a 115 km de Manaus). Conforme o Comando de Policiamento do Interior (CPI), a bomba foi achada na rua Pedro Bezerra, no município. este é o segundo artefato encontrado no município há pouco mais de um mês.

"Recebemos uma ligação do senhor Alex Nobre Oliveira, de 36 anos, que nos informou ter encontrado o artefato explosivo. Solicitamos que ele mantivesse uma certa distância e acionamos o Grupamento de Manejo de Artefatos e Explosivos (Marte), para que fosse feita a inspeção e detonação, se necessário", disse uma fonte policial que preferiu não ter o nome informado.

Leia também: Na véspera do aniversário, homem morre afogado em Amaturá

A reportagem não conseguiu contato com Alex Nobre Oliveira, para saber detalhes da situação. No entanto, o caso deve ser registrado na 77ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Novo Airão.

Caso parecido

Esta não é a primeira vez que uma bomba é encontrada no município de Novo Airão. Há pouco mais de um mês, no dia 17 de dezembro do ano passado, policiais militares do Grupamento Marte foram acionados para desativar um artefato explosivo com formando de míssil encontrado no quintal de uma casa localizada na rua Robenildo Mariano, bairro de Santo Elias. Na ocasião, não houve registro de feridos.





Leia mais:

Confira a lista completa dos 92 foragidos do presídio de Roraima

Ex-presidiário é perseguido e morto na Cidade de Deus em Manaus

Veja vídeo: Em SP, polícia desbanca tráfico de drogas na Cracolândia