Policiais abordam veículo no Tarumã e encontram homem no porta-malas

Manaus - Três homens foram presos na tarde deste domingo (21), suspeitos de sequestrarem e manterem em cárcere privado Carlos da Silva Ribeiro, de 28 anos. A vítima foi encontrada dentro do porta-malas de um veículo com escoriações e hematomas. Jonas Rodrigues da Silva, de 29 anos, Júnior Paiva Lima, de 34 anos, e Railson da Silva Marques, de 23 anos, foram abordados por policiais militares na rua Praia de Icaraí, no Parque Rio Solimões, Tarumã, Zona Oeste.

Leia também: Criança baleada na cabeça pelo tio em Manaus está estável

Os policiais estavam realizando patrulhamento da área quando notaram uma atividade suspeita do veículo, modelo Gol vermelho de placa NOX 4797. Ao notarem a presença da viatura, os suspeitos tentaram fugir, mas foram parados pelos PMs.

Segundo a versão dos suspeitos, Carlos havia tentado roubar a residência de um deles e, então, eles o amarraram e colocaram dentro do porta-malas com o objetivo de entregá-lo para a polícia. Os três foram encaminhados para o 20º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.





Edição: Luis Henrique Oliveira





Leia mais:

Usuário de drogas desde os 9 anos, homem é morto com 4 tiros em Manaus

Ladrão Aladim: homem rouba lâmpada no Educandos e é flagrado em vídeo

SSP reforça a segurança na região comercial do Fuxico, em Manaus