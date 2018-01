Ex-presidente da Câmara de Parintins é executado a tiros

Parintins (AM) – O ex-vereador Everaldo Batista, foi assassinado na manhã desta segunda-feira (22), por um pistoleiro armado que invadiu sua residência localizada no bairro de Palmares, Zona Leste de Parintins (a 369 km de Manaus). As suspeitas da polícia são de que o crime tenha sido motivado por latrocínio (roubo seguido de morte), execução, ou queima de arquivo.

Os dois pistoleiros se aproximaram da casa do ex-vereador em um motocicleta. Um deles entrou no comércio que fica anexo à residência e anunciou o assalto. Em seguida, se dirigiu ao ex-vereador que estava sentado num sofá e passou a agredi-lo.

A vítima foi levada para o banheiro da residência. Neste momento, familiares informaram que foram efetuados quatro disparos e, em seguida, o pistoleiro passou correndo pelo corredor da residência e fugiu com o comparsa que o aguardava ao lado de fora da casa.

Uma fonte da família revelou que antes de efetuar os disparos, o suspeito teria acusado o Everaldo Batista de roubo. O titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Parintins, Adilson da Cunha Oliveira, está nesse momento realizando buscas nas ruas da cidade para tentar encontrar os suspeitos.

Investigação

Uma fonte policial que pediu para não ser identificada, informou que a polícia trabalha com três linhas de investigação, sendo a primeira que a vítima tenha sido vítima de latrocínio, a segunda, execução, ou ainda, queima de arquivo.

Everaldo Batista exerceu dois mandatos de vereador. O primeiro ocorrido de janeiro de 1993 à dezembro de 1996 e o segundo mandato de janeiro de 2013 à dezembro de 2016. Neste último ele presidiu a Câmara Municipal de Parintins. Conforme a polícia, Everaldo era conhecido por liderar invasões de terra na cidade de Parintins.





