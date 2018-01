Idosa morre atropelada na estrada Manoel Urbano

Manaus - Em menos de 24 horas a rodovia Manoel Urbano (AM- 070) foi cenário de dois acidentes de trânsito. O mais recente aconteceu nesta segunda-feira (22) e foram enviadas informações por uma internauta das redes sociais do Em Tempo, dando conta que uma idosa estava atravessando a rua quando um carro em alta velocidade a atropelou. A vítima morreu no local do acidente e o corpo será encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

Ainda segundo relato da internauta, o acidente ocorreu por volta das 13h, que a senhora conhecida como Luíza estava atravessando a estrada Manoel Urbano, no Km 2, em frente ao bairro Alto de Nazaré, conhecido como Mutirão, em Iranduba (a 27 km de Manaus). Moradores afirmam que o motorista tentou fugir, mas foi preso por policias da área.

Leia também: Em Tempo cria lista de transmissão de notícias pelo WhatsApp

Ainda segundo informações, policiais isolaram o perímetro e os familiares estão no local e aguardam a perícia para trazer o corpo para Manaus.

Na tarde de domingo (21), quatro pessoas ficaram feridas após se envolverem em um acidente de trânsito. A colisão ocorreu nas proximidades da comunidade do Paricatuba, no km 25 da rodovia AM 070, que liga Manaus ao município de Iranduba. Conforme informações de testemunhas, chovia no momento do acidente, o que pode ter contribuído para a colisão.

Atropelamento termina com morte de idosa no município de Iranduba. | Foto: Leitor/ Em Tempo

Edição: Lívia Nadjanara

Leia também:

Confira a lista completa dos 92 foragidos do presídio de Roraima

Ex-presidiário é perseguido e morto na Cidade de Deus em Manaus

Veja vídeo: Em SP, polícia desbanca tráfico de drogas na Cracolândia