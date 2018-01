Polícia apreende madeira ilegal que iria para o Ceará

Um carregamento com cerca de 22 metros cúbicos de madeira cortada, da espécie maçaranduba, foi apreendido pelo Batalhão da Polícia Ambiental e fiscais do Instituto de Proteção Ambiental da Amazônia (Ipaam). A apreensão ocorreu no ultimo sábado (20), na BR- 174.

Durante a apreensão foi constatado que o material declarado pela transportadora, através do Documento de Origem Florestal (DOF), não condizia com o carregamento. De acordo com o gerente de fiscalização Ambiental (Gefa), após a apreensão do veículo, a transportadora, que até o momento não teve o nome revelado, levou uma multa equivalente a R$ 6 mil por crime ambiental.

De acordo com informações repassadas pela fiscalização ambiental, a madeira vinha de Roraima e teria como destino final a cidade de Fortaleza (CE).

Esquema bilionário de extração de madeira

A Polícia Federal realizou na última semana nos portos de Manaus, a operação "Arquimedes". O objetivo da ação era interromper o fluxo do transporte clandestino de madeira extraída ilegalmente da floresta amazônica e que é destinada a grandes comerciantes madeireiros no Brasil, Europa e Estados Unidos.

A operação, iniciou após um alerta da Receita Federal, que reteve com autorização judicial, até agora, 444 contêineres dos quais 20% já passaram por perícia. O material apreendido, se colocado de forma linear, cobriria um percurso de 1.500 km, o que corresponde a uma distância entre Brasília e Belém, aproximadamente.



