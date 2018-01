Empregado de padaria desaparece em Petrópolis e família pede ajuda

Desaparecido desde sábado (20), supervisor de panificadora foi visto pela última vez por um vizinho | Foto: Divulgação

Manaus - Depois de ter trabalhado durante todo o dia, o supervisor geral de uma padaria Fábio Felipe Salazar Barbosa, 32 anos, desapareceu na rua Leopoldo Carpinteiro Péres, bairro Petrópolis, Zona Centro- Sul de Manaus.



De acordo com a assessoria da Polícia Civil, desde o último sábado (20) a família não tem notícias e pede ajuda para quem o encontrá-lo.

A esposa Larissa do Espírito Santo Façanha, contou que o marido foi visto pela última vez no bairro em que mora. " A última pessoa aqui do bairro que o viu foi um vizinho, que descreveu a roupa exata que ele vestia. Ele nunca fez isso, sempre voltou para casa e não estávamos brigados". explicou a companheira.

Larissa informou ainda que desconfia de uma desavença com um colega de trabalho, mas que ainda é muito cedo para falar algo. Segundo ela, o desaparecimento deixa muitos palpites em aberto.



"Com ele desaparecido eu imagino qualquer coisa. Sei que ele teve uma certa discussão com um colega de trabalho, mas não posso afirmar nada". informou.

A companheira ainda informa que as redes sociais e telefone de Fábio foram desativados desde ontem (21). Por isso, ela desconfia que existe alguém usando o aparelho.

O desaparecido estava vestido com calça jeans e uma camisa amarela com listras pretas. Ele possui a imagem de um sol, estilo tribal, tatuado no braço direito.



Quem puder colaborar com informações que levem ao paradeiro de Fábio, entrar em contato com os servidores da Deops pelo número:(92) 3214-2268. Para falar com os familiares do desaparecido, ligar para os números (92) 99217-4115 ou 99233-1035.



A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na Avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções (Sambódromo), Zona Centro-Oeste da cidade.





Leia mais:

Paraense chefe da FDN em Fortaleza é executado com mais de 40 tiros no Ceará



Criança tem espeto de churrasco cravado no peito

13 detentos são recapturados após fuga em Roraima