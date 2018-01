Homem é preso por crime que cometeu quando era adolescente

MANAUS- Em 2016, um menor de idade havia roubado a bolsa de uma mulher em via pública e fugiu da cena do crime. Mas, nesta segunda-feira (22), por volta das 9h, ele foi preso em casa. A Polícia Civil do Amazonas, por meio da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), foi quem cumpriu o mandado de busca e apreensão por roubo majorado.

O homem estava em casa, situada na rua Paranapanema, primeira etapa do bairro Lírio do Vale, Zona Oeste da cidade, quando foi capturado. De acordo com a titular da Deaai, Elizabeth de Paula, a apreensão do jovem ocorreu em decorrência de sentença judicial por roubo majorado.

“Ele cometeu o delito quando ainda era adolescente. No dia 24 de janeiro de 2016, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste, o jovem, em posse de um revólver calibre 22, abordou uma mulher em via pública e subtraiu a bolsa dela. Na época, policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados e conseguiram identificar o elemento, que empreendeu fuga”, explicou.

Delegada Elizabeth de Paula foi quem apreendeu o jovem que estava em casa | Foto: Divulgação

Conforme a delegada, o mandado de busca e apreensão foi expedido, no dia 7 de novembro de 2017, pela juíza Tânia Mara Granito, do Juizado da Infância e da Juventude Infracional (Jiji). De acordo com Elizabeth de Paula, ele já respondia por outro roubo majorado e, também, responde a processo por homicídio, ocorrido em 2015.



O jovem irá responder por ato infracional análogo ao crime de roubo majorado. Ao término dos procedimentos legais na Deaai, ele será encaminhado ao Centro Socioeducativo Dagmar Feitosa, onde deverá ficar internado por três anos.

