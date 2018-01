Homem confessa ter participado da morte de ex-vereador em Parintins

Parintins - Em menos de 24h, após o assassinato do ex-vereador Everaldo Batista Silveira, que ocorreu em Parintins (369 quilômetros de Manaus), policiais militares e civis do Amazonas conseguiram prender, na noite desta segunda-feira (22), Rick Almeida Mota, de 18 anos. Ele é apontado com um dos principais envolvidos na morte do ex-presidente da Câmara Municipal da cidade.

De acordo com informações de policiais que participaram da ação, o suspeito foi preso na rua Barreirinha, bairro de Palmares, Zona Leste da cidade. Ainda segundo a polícia, durante o depoimento, Rick confessou ter participado da morte do ex-vereador Everaldo. Ele também participou de um assalto à uma loja de celulares, no Centro do município.

Na ocasião, a polícia encontrou com o suspeito dois revólveres, calibres 22 e 38, além de quatro celulares, uma máscara e uma grande quantidade de trouxinhas de drogas.

Após o flagrante, o suspeito foi encaminhado para 3ª Delegacia Interativa de Polícia de Parintins para a realização dos procedimentos cabíveis.

Entenda o caso

O ex-vereador Everaldo Batista, foi assassinado na manhã desta segunda-feira (22), por um pistoleiro armado que invadiu sua residência, localizada no bairro de Palmares, Zona Leste de Parintins (a 369 km de Manaus). As suspeitas da polícia são de que o crime tenha sido motivado por latrocínio (roubo seguido de morte), execução, ou queima de arquivo.

Os dois pistoleiros se aproximaram da casa do ex-vereador em um motocicleta. Um deles entrou no comércio que fica anexo à residência e anunciou o assalto. Em seguida, se dirigiu ao ex-vereador que estava sentado num sofá e passou a agredi-lo.

A vítima foi levada para o banheiro da residência. Neste momento, familiares informaram que foram efetuados quatro disparos e, em seguida, o pistoleiro passou correndo pelo corredor da residência e fugiu com o comparsa que o aguardava ao lado de fora da casa.

Uma fonte da família revelou que antes de efetuar os disparos, o suspeito teria acusado o Everaldo Batista de roubo .

