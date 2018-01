Piloto de moto que ajudou na fuga de assassino de ex-vereador é preso

Parintins/Amazonas - Marcos Azevedo Andrade, 21 anos, foi preso, por volta das 4h20 desta terça-feira (23), em uma região de mata na invasão Castanheira, no bairro Paulo Corrêa, em Parintins (município distante 368 km de Manaus). A equipe realizou diversas incursões na região, após chegar na residência de Marcos, de onde o infrator havia levado todos os pertences. Com ele foi apreendido um celular oriundo do roubo realizado na casa do ex-vereador.

Mais cedo, ainda no fim da noite de segunda-feira (22), a equipe já havia chegado até Rick Almeida Mota, de 18 anos, executor do ex-vereador. Ele foi preso por volta das 21h, na rua Nhamundá, no bairro Palmares. Com o jovem, as equipes apreenderam dois revólveres, uma arma de fabricação caseira, munições, trouxinhas de entorpecentes, celulares roubados, um facão e uma máscara utilizados para cometer roubos na cidade.

Leia também: Em Tempo cria lista de transmissão de notícias pelo WhatsApp



Conforme o delegado Juan Valério, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o infrator relatou, em depoimento na delegacia, que entrou no estabelecimento da vítima e o comparsa dele ficou do lado fora para auxiliá-lo na fuga. Segundo Rick, durante a ação, o ex-vereador reagiu e ele acabou efetuando dois disparos contra o mesmo. Do local o jovem subtraiu celulares, jóias e uma quantia em dinheiro, que não foi informada pelo infrator.

A captura foi feita sob o comando do delegado Juan Valério, titular da DEHS | Foto: Divulgação

O segundo envolvido no latrocínio assumiu participação no crime e relatou que deu cobertura a Rick, mas não sabia que o comparsa mataria o ex-vereador. Marcos já tinha passagem pela polícia por furto.

Rick foi autuado em flagrante por latrocínio, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e tráfico de drogas. Já Marcos será autuado em flagrante por latrocínio. Ao término dos procedimentos cabíveis, os infratores serão levados para a Unidade Prisional de Parintins, onde irão permanecer à disposição da Justiça.

Sobre o caso

O ex-vereador Everaldo Batista foi assassinado, na manhã desta segunda-feira (22), por um pistoleiro armado que invadiu a residência onde o ex-parlamentar morava, localizada no bairro de Palmares, Zona Leste de Parintins. As suspeitas da polícia são de que o crime tenha sido motivado por latrocínio (roubo seguido de morte), execução, ou queima de arquivo.

Leia mais:

Irmãos cearenses presos 12 vezes aplicavam golpes em idosos de Manaus

'Se não pagar, nem o papa vai impedir greve', diz líder de rodoviários

Homem é preso por crime que cometeu quando era adolescente