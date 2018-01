Vídeo: após assalto, homem leva terçadada de populares em Caapiranga

Homem é agredido por populares após cometer um suposto assalto. | Autor: Reprodução

Caapiranga - Cansados de serem abordados por suspeitos em assalto, moradores de Caapiranga ( a 190 Km de Manaus), agrediram na segunda-feira (22), Gu stavo Morais da Silva, o "Mugica". Ele foi cortado no pé esquerdo com uma terçadada e só não foi agredido ainda mais, por conta da chegada da polícia. Um adolescente também foi detido na ocasião pela equipe da Força Tática da PM. A dupla teria tentado assaltar um comércio com o uso de um facão.

De acordo com o comandante A. Garcia, da Polícia Militar de Caapiranga, a dubla era acostumada a aterrorizar os moradores e realizar diversos assaltos nos comércios do município. "Ele ainda foi atingido com um golpe de terçado no pé. Eles agiam com um facão", disse.

Após assaltar uma comerciante, os envolvido tentaram fugir do local, mas foram perseguidos e alcançados por populares. Gustavo foi o primeiro a ser capturado nas proximidades do Bairro Novo. Revoltados, moradores ainda agrediram o suspeito que foi resgatado após a chegada da polícia. Gustavo se encontra preso à disposição da Justiça e o adolescente, foi ouvido pela autoridade policial e liberado.





