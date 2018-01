Polícia apreende armas, drogas e 11 celulares em prisão de Manicoré

Manicoré (AM) - Durante uma revista preventiva realizada na manhã desta terça-feira (23), na Unidade Prisional de Manicoré (a 590 km de Manaus), foi encontrada uma grande quantidade de objetos eletrônicos proibidos e drogas.



Ao todo, foram apreendidos onze celulares, uma bateria de celular, sete carregadores de celular, seis chips de celular, um pendrive, um cartão de memória, dois cabos USB, um cabo para TV, dois cortadores de unha, duas tesouras, três barbeadores caseiros, duas facas, uma barra de ferro, além de um cigarro de maconha, porções da droga e R$ 50.

Leia também: Apos tentativa de roubo frustrada homem e esfaqueado por população

A revista foi realizada pela Polícia Militar do Amazonas por meio do 1° Pelotão de Manicoré e 4°Batalhão de Polícia Militar de Humaitá. No momento da revista, os detentos foram colocados na área externa das celas, onde fica o campo de futebol da unidade prisional, enquanto todas as dependências da unidade foram verificadas.

Após os procedimentos legais, os policiais militares entregaram os materiais encontrados à autoridade da 72ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manicoré, para as providências judiciárias.





Edição: Luis Henrique Oliveira





Leia mais:

Dupla e presa com moto roubada na Zona Leste de Manaus

Prefeitura distribui material didático para mais de 19 mil alunos

Doe mochilas e ajude crianças carentes a terem um futuro melhor