Jovem furta 'rancho' e panela de pressão para trocar por drogas

Codajás- No município de Codajás (distante 239.9 km de Manaus), um adolescente de 14 anos foi apreendido, nesta terça- feira (23), por furtar materiais de uma residência. O 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM) recebeu a denúncia e conseguiu capturar o menor após ele trocar os objetos por entorpecentes em uma boca de fumo.

PMs acharam o jovem em uma residência e ele disse que foi até uma boca de fumo para trocar o material por drogas com uma mulher identificada como Manila Santos, de 29 anos.

Ao investigar a situação, eles encontraram a casa de Manila com todos os materiais. Ao chegar no local, foram encontrados um aparelho tablet, uma sacola com alimentos, uma panela de pressão e peças de roupas.

Para surpresa da polícia, o irmão de Manila também foi preso. Jailson Oliveira, de 32 anos, estava no local e possuía uma pele de onça, dois simulacros de arma de fogo e várias mensagens em seu celular com pedidos de drogas. Ambos foram encaminhados ao 73º DIP para esclarecimentos.

