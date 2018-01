Após 4 anos foragido, homicida é recapturado pela PM

Manaus - Após quatro anos em fuga, o acusado de homicídio Dennis Carlos Franco da Silva, de 30 anos, foi recapturado em um sítio da família do foragido no ramal Jardim Floresta, em Presidente Figueiredo (a 117 quilômetros de Manaus).

Moradores da área comercial do Fuxico, no Jorge Teixeira, Zona Leste da capital, denunciaram pistas da possível localização de Dennis à polícia. Policiais da Secretaria Executivo-Adjunta de Operações (Seaop) foram ao local, encontrando o criminoso.

Dennis fugiu do sistema prisional em junho de 2014. Ele foi condenado, em setembro de 2013, a cinco anos de prisão por tráfico de drogas. Em 2017, foi novamente condenado, mas dessa vez a 15 anos de prisão por um homicídio praticado em 2012, no Jardim Mauá, Distrito Industrial, quando ele matou a tiros um homem a quem devia uma quantia em dinheiro.

“Embora ele tenha sido preso em Presidente Figueiredo, foi através de uma denúncia feita aqui no Fuxico, que conseguimos o recapturar. Ele deve regredir ao regime fechado. A prisão foi um elemento surpresa. Checamos a denúncia na segunda-feira, verificamos onde era a casa, visualizamos a região e na terça-feira (23) chegamos de surpresa e não teve como ele reagir”, disse o secretário executivo-adjunto de operações, Orlando Amaral.

Em depoimento prestado aos policiais, Dennis disse que estava há seis meses trabalhando como caseiro no sítio. Para fornecer informações, de forma sigilosa, sobre outros casos relacionados a população pode ligar para o disque-denúncia 181.

Fuxico

Ainda na segunda, na mesma localidade, horas após o início dos trabalhos, um homem foi preso com 250 trouxinhas comercializando entorpecentes nas proximidades.

A zona comercial do Fuxico é a segunda a receber o projeto de reordenamento determinado pelo governador Amazonino Mendes. Em janeiro, o projeto Manaus Moderna foi lançado na região do comércio tradicional do centro da cidade, Zona Sul, com o cadastro de identificação da Secretaria de Segurança Pública (SSP). Lá, até agora, os policiais da Seaop efetuaram 16 prisões, em flagrante, de pessoas envolvidas em delitos e cumpriram 22 mandados de prisão de foragidos do sistema prisional.

Edição: Lívia Nadjanara

