Pistoleiro considerado o mais perigoso da FDN é preso novamente

Um homem identificado como Francisco Diego dos Anjos Albuquerque, de 28 anos, mais conhecido como "Dieguinho Sherek", considerado um dos integrantes mais perigosos da Família do Norte (FDN), foi apresentado no Departamento de Investigação sobre Narcótico (Denarc), na tarde desta quinta-feira (25), pela Polícia Civil do Amazonas. Além de "Sherek", o comparsa Marcelino Batista de Lima Junior, de 29 anos, também foi preso, com, com porte de armas e drogas.

Segundo a polícia, além de traficante, "Sherek" é considerado um dos pistoleiros mais perigosos da facção. Ele é acusado de ser o autor de pelo menos 30 homicídios na capital.



Dentre os crimes cometidos por "Dieguinho" está o assassinato de Gabriel Chaves, ocorrido em 2013, no bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus. Na época, o suspeito foi condenado pelo Tribunal do Júri de Justiça do Amazonas.

Marcelino Batista de Lima Junior também foi preso | Foto: Jhony Vascocelos

Há quatro meses, um laboratório de drogas do traficante, que funcionava na Colônia Terra Nova, Zona Norte, foi desarticulado pelo Denarc. No local foram encontrado 10 quilos de maconha, três pistolas ponto 40 e até uma espingarda calibre 12, além de materiais para a fabricação da droga como prensa hidráulica e embalagens para vendas.



De acordo com a delegada e diretora-adjunta do departamento, Tamara Albano, "Sherek" cumpria pena, de 19 anos e seis meses de prisão em regime fechado, no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj). Ele conseguiu fugir da unidade prisional no dia 1º de janeiro de 2017.

Para efetuar a prisão, a delegada informou que a dupla estava sendo monitorada há dez dias em uma residencia no bairro Novo Aleixo, Zona Norte da cidade. No local foram apreendidos cerca de 12 quilos de entorpecentes, entre cocaína pura, maconha do tipo skunk e oxi, além de duas armas de fogo, munições, balanças de precisão e material para mistura de substâncias entorpecentes.

A delegada informou ainda que Macelino Batista seria o responsável por distribuir a droga produzida por "Sherek". Marcelo segue para audiência de custódia e "Dieguinho Sherek" volta para o Compaj.

