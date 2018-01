250 veículos são apreendidos e 15 pessoas são presas em Itacoatiara

Itacoatiara - A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) desencadeou a operação “Alegoria Proibida”, nesta quinta-feira (26), no Município de Itacoatiara (a 270 km de Manaus). A ação integrada entre as Polícias Civil, Militar e o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) resultou na apreensão de aproximadamente 250 veículos, entre carros, caminhões e motocicletas, além de 15 prisões, sendo três em flagrante. As forças policiais também apreenderam rádios comunicadores, duas armas de fogo e R$ 800 em espécie.

As equipes policiais percorreram as ruas cumprindo mandados na zona urbana e rural da cidade. Entre os presos, há envolvidos em crimes de roubo, furtos, homicídios, tentativa de homicídio e tráfico de drogas. O Detran-AM está na cidade fazendo as fiscalizações na cidade até o próximo final de semana. A maior parte dos veículos são motocicletas, além de carros com documentação vencida e veículos com restrição de furto e roubo.

Os carros irregulares foram apreendidos pelo Detran-AM | Foto: Divulgação





Segundo o vice-governador e secretário de Segurança, Bosco Saraiva, que esteve no município durante a ação policial, a operação “Alegoria Proibida” será intensificada até o carnaval em todo o Estado, levando mais tranquilidade a população. A operação já foi realizada em Manaus, Manacapuru, Careiro Castanho e Iranduba.

“Na verdade esta é uma determinação do governador Amazonino Mendes, de reestruturação e reorganização de todo o sistema de segurança do Amazonas, o que se iniciou por Manaus, está sendo aplicado em todo o interior do estado”, disse o vice-governador.

O Comandante Geral da Polícia Militar do Amazonas, Coronel David Brandão, reforçou que o sistema de segurança funciona de forma integrada para o bem da população. A atuação da PM contou com o suporte de equipes da Tropa Especializada, da Força Tática e do Canil para dar suporte no cumprimento das ordens judiciais.

Havia veículos com restrição de furto e roubo | Foto: Divulgação





“É o sistema de segurança atuando de forma integrada como a nossa Polícia Civil realizando a parte investigativa e a PM reforçando o policiamento ostensivo geral nessa repreensão”, acrescentou o coronel.

Planejamento estratégico

De acordo com o Delegado-Geral da Polícia Civil, Mariolino Brito, a ação em Itacoatiara reforça o planejamento estratégico do sistema de segurança do Amazonas que também tem como foco a realização de operações nos municípios do estado. “A presença da polícia, do sistema de segurança como um todo em todas as cidades do interior é uma forma de estar presente para melhorar a segurança pública das pessoas do nosso estado”, disse Brito.

