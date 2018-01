Bebê de dois meses encontrado morto se engasgou com vômito, diz laudo

Manaus - O laudo de necrópsia da morte do bebê de dois meses morto em Manicoré (a 332 km de Manaus), apontou que a criança se engasgou com vômito. O bebê foi encontrado com a mãe que teria ido em uma festa na noite anterior ao ocorrido e segundo testemunhas apresentava sintomas de embriaguez. A mulher irá responder por homicídio culposo, ou seja, quando não há intenção de matar. A informação do laudo foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas (Susam).

A mãe da criança, Valdisa Oliveira da Silva, de 21 anos, foi detida por suspeita de homicídio contra a própria filha de apenas um dois meses de vida. O bebê foi encontrado morto, sob os cuidados da mãe, na residência da família localizada na rua Ponta do Campo, bairro Manicorezinho, no município de Manicoré.

De acordo com testemunhas, Valdisa, com intenção de ir a uma festa da cidade, teria deixado a criança na noite anterior ao crime, na casa dos avós paternos que moram ao lado da casa da suspeita. Ao retornar, pegou a criança da casa dos avós e a levou para sua residência. Ela informou a polícia que amamentou a criança e adormeceu e ao amanhecer, a criança estava morta.





Edição: Luis Henrique Oliveira





