Integrante da FDN é recapturado em Parintins

Parintins - O foragido do Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), Frank de Paula Silva, de 38 anos, foi recapturado pela Polícia Militar na tarde desta segunda-feira (29), no município de Parintins (distante 368 quilômetros de Manaus). Segundo a polícia, ele teria envolvimento com a facção criminosa Família do Norte (FDN).

Frank cumpria pena em Manaus por homicídio e tráfico de drogas. Ele foi localizado na rua Vitória, 465, invasão da Castanhal, na Zona sul da cidade de Parintins. O suspeito estava foragido desde o ano passado e foi recapturado depois de denúncia anônima.

Assalto em clínica

Segundo o sargento Oriente, Frank não reagiu a prisão e teria um ferimento de arma de fogo. No ano passado, ele já havia sido baleado durante um assalto no Centro de Manaus. O integrante da FDN invadiu a clínica Cedof, localizada na avenida Leonardo Malcher, bairro Centro, Zona Sul, no dia 5 de janeiro de 2017, com mais dois comparsas armados. Um paciente, que não teve o nome divulgado, reagiu e efetuou disparos contra o trio.

Após ser baleado, o suspeito foi socorrido pelos agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Pronto Socorro (HPS) 28 de Agosto, bairro Adrianópolis, Zona Centro Sul. Os outros dois homens, que participaram da ação criminosa, conseguiram fugir.

Edição: Bruna Souza

