Após discussão, homem é preso por tentativa de homicídio em Humaitá

Humaitá - Um homem identificado como Adalto Aparecido Moco, de 45 anos, foi preso na noite desta segunda-feira (29), por volta das 19h30, em Humaitá (distante 591 quilômetros de Manaus), por tentativa de homicídio contra Mauro Vieira de Souza. De acordo com os policiais militares do município, os homens teriam discutido horas antes da vítima ser baleada. Outras três prisões aconteceram no interior do Amazonas.

De acordo com os policiais do 4º Batalhão da Polícia Militar de Humaitá, uma equipe recebeu a informação de que um Mauro Vieira teria sido alvejado por um disparo de espingarda calibre 36. Ao chegarem no local, eles foram informados por testemunhas que o suspeito de cometer o crime era Adalto. Ele havia fugido logo após atirar.

Após a denúncia, a PM saiu em diligência para localizar Adalto que foi preso em casa, na rua Padre José Maria Pena. O suspeito foi encontrado com várias escoriações na parte superior da cabeça. Os ferimentos foram feitos durante a luta corporal com Mauro.

Codajás

Jovem foi preso pela segunda vez por roubo | Foto: Divulgação

Durante patrulhamento pelas ruas de Codajás (distante 239 quilômetros de Manaus), uma equipe de policiais militares visualizou Francisco Neto, de 18 anos, com atitude suspeita. A equipe realizou a abordagem e encontrou com ele dois celulares e uma faca. O jovem teria assaltado duas pessoas que procuraram a delegacia para prestar queixa.



Ainda de acordo com a PM, Francisco teria há cinco dias roubado outros três jovens, mas não ficou preso. Ele foi solto após o pai dele o apresentar espontaneamente à polícia.

São Sebastião do Uatumã

Foragidos foram recapturados pela polícia | Foto: Divulgação

Dois foragidos da delegacia de São Sebastião do Uatumã (distante 246 quilômetros de Manaus), identificados como Clodoaldo Castro Aragão, mais conhecido como "Cloudo Rato", e Rodrigo Gomes dos Santos, mais conhecido como "Rodrigo Magrelo", foram recapturados na tarde desta segunda-feira (29), em uma residência localizada no bairro de São Francisco.

A equipe foi informada que a mulher de "Cloudo Rato" estaria escondendo os dois foragidos dentro da residência onde morava. Clodoaldo e Rodrigo foram encontrados embaixo de uma cama no quarto da família.

