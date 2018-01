Suspeito de roubo pula de janela de ônibus e é preso

Manaus - Após pular da janela de ônibus do transporte coletivo para tentar fugir da polícia, Gleison Aquino da Silva, de 22 anos, foi preso na noite de segunda-feira (29). Ele é suspeito de assaltar um ônibus da linha 355, na rua Andirá Açú, loteamento Rio Piorini, bairro Terra Nova, Zona Norte de Manaus.

De acordo com a Polícia Militar, quando o suspeito anunciou o roubo, o motorista do coletivo acionou uma viatura da 18ª Cicom, que estava em patrulhamento na região. O condutor informou aos policiais que o suspeito roubou o aparelho celular de um passageiro e pulou pela janela para fugir.

A equipe policial perseguiu Gleison e conseguiu prender o suspeito nas proximidades do local do crime. No momento da revista, foram encontradas um simulacro de arma de fogo e um aparelho celular.

Gleison foi encaminhado ao 18º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde deve aguardar as medidas cabíveis.



Ferido

Um jovem de 21 anos, foi esfaqueado, na madrugada da última sexta-feira (26), ao reagir a um assalto em um ônibus da linha 619. Segundo a Polícia Militar, um suspeito de envolvimento no crime, identificado como Breno Cidade Rolim, de 21 anos, foi preso na avenida Puraquequara, bairro Distrito Industrial, Zona Leste de Manaus.

Quatro homens armados com facas anunciaram o assalto no coletivo, por volta de meia-noite. Os assaltantes recolheram os pertences dos passageiros e fugiram.

Prisões

Após assaltar um ônibus do transporte coletivo da linha 640, Caio Cesar Freitas Moura, de 18 anos, foi preso e um adolescente de 15 anos apreendido na noite de quinta-feira (18). O roubo aconteceu na avenida Max Teixeira, bairro Cidade Nova, Zona Norte da capital. Durante a revista, aproximadamente 10 celulares foram recuperados com os jovens.

De acordo com a Polícia Militar, um terceiro suspeito conseguiu fugir, após perseguição policial. O trio rendeu os funcionários e os passageiros, roubaram vários aparelhos celulares e fugiram para uma área de mata.

Edição: Lívia Nadjanara

