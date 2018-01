Polícia prende cinco pessoas no início desta quarta-feira em Parintins

Parintins (AM) – Na manhã desta quarta-feira (31), o município de Parintins (distante 368 km de Manaus) recebe uma fase da operação "Alegoria Proibida", da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM), que tem por objetivo fiscalizar o tráfico de drogas na cidade. A operação começou às 6h e conta com sete delegados, incluindo a delegada da Mulher em Parintins, Alessandra Trigueiro.

Cinco pessoas já estão presas e a polícia já apreendeu uma quantidade razoável de droga e dinheiro. Ainda na manhã desta quarta, o vice-governador do Amazonas e secretário de segurança, Bosco Saraiva, chega ao município, juntamente com o delegado-geral da Polícia Civil do Amazonas, Mariolino Brito, além de outros integrantes da cúpula da SSP-AM.

Leia também: Trio é preso por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas

Ainda na manhã de hoje, Saraiva fará um balanço da operação durante uma coletiva de imprensa na delegacia de polícia. Parintins é a quarta cidade amazonense a receber a operação, que também já foi desencadeada em Manacapuru, Careiro Castanho e Itacoatiara.

Outras operações



No dia 25 de janeiro, as forças de segurança realizaram outra operação no município de Itacoatiara (a 270 km de Manaus). A ação integrada entre as Polícias Civil, Militar e o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) resultou na apreensão de aproximadamente 250 veículos, entre carros, caminhões e motocicletas, além de 15 prisões, sendo três em flagrante. As forças policiais também apreenderam rádios comunicadores, duas armas de fogo e R$ 800 em espécie.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Adolescente é apreendido com drogas e polícia recupera moto roubada

Após sofrer abuso sexual, menino de 12 anos tenta suicídio em Manaus

'Psicopata' estuprou criança e torturou mulher em Manaus, diz delegada