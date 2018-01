Exército apreende fuzil AK-47 e quase 2 toneladas de drogas no AM

Manaus - Durante a Operação de Reconhecimento de Fronteira (ReFron) no Rio Iça, militares do Exército Brasileiro do 2° Pelotão Especial de Fronteira-Ipiranga/AM apreenderam na manhã desta quarta-feira (31), um total de 1,8 mil kg de skank, um fuzil AK-47 com três carregadores, uma pistola Beretta 9mm, munições calibre 5,56mm e 9mm. Todo o material apreendido estava em uma embarcação no rio Içá.

Ainda durante a operação, três ocupantes da embarcação trocaram tiros com os militares. Um colombiano e a embarcação foram detidos. Esta foi a 4ª apreensão realizada pelo Comando de Fronteira Solimões/8° BIS, subordinado à 16° Brigada de Infantaria de Selva, somente neste ano.

O Exército Brasileiro, por intermédio do Comando Militar da Amazônia (CMA), intensificou as ações de combate aos crimes transfronteiriços com a chegada de equipamentos de alta tecnologia, no contexto da Operação Ágatha.

Somente na área de responsabilidade do CMA, já foram realizadas 5 apreensões, totalizando 5,3 toneladas deste tipo de droga, no primeiro mês do ano.

O Exército Brasileiro, em parceria com Órgãos de Segurança Pública Federais e Estaduais, atua diuturnamente na garantia da soberania nacional nas faixas de fronteiras e na proteção de nosso povo, reafirmando sua dedicação, profissionalismo e compromisso com a Pátria no combate a ilícitos, favorecendo a sociedade brasileira.





