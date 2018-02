Quarteto é preso com drogas e simulacro de arma de fogo em Coari

O quarteto foi apresentado na 10ª Delegacia Regional de Polícia (DIP) | Foto: Divulgação/PM

Coari - Após denúncia, a Polícia Militar do Amazonas, por meio do 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM), prendeu quatro homens com drogas e um simulacro de arma de fogo, em Coari (município distante 363 km de Manaus).

De acordo com os policiais militares, a equipe recebeu denúncia informando que os suspeitos estariam armados e comercializando drogas dentro do bar Las Vegas, localizado no bairro Ciganópolis.



Leia também: Corpo de homem é encontrado na AM-010

A equipe foi ao local e com o grupo foram encontradas algumas porções de substâncias entorpecentes e um simulacro de arma de fogo.

Wanderson Araújo Futado, de 37 anos, Carleison Silva Faustino, de 22 anos, Aldenilson Marques Sanches, de 32 anos e Charleson da Cunha Melo, de 20 anos, foram conduzidos para a 10ª Delegacia Regional de Polícia (DIP), para os procedimentos cabíveis.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Trabalhador agoniza após ser atingido por poste de energia em Manaus

Mãe abandona crianças de 4 e 10 anos em casa com ratos no Ouro Verde

Com escopeta, assaltantes roubam R$ 25 mil de mercadinho em Manaus