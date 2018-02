Justiça recebe denúncia contra acusados da morte de canoísta britânica

O juiz Fábio Lopes Alfaia, titular da 1ª Vara da Comarca de Coari (a 370 quilômetros de Manaus), recebeu na íntegra a denúncia formulada pelo Ministério Público do Estado do Amazonas contra os acusados pela morte da canoísta britânica, Emma Kelty, de 43 anos. O crime ocorreu no dia 13 de setembro do ano passado, numa comunidade da zona rural daquele município.

Seis pessoas foram denunciadas pelo MP e passam a responder formalmente a Ação Penal. O juiz determinou a citação dos réus para responder à acusação em 10 dias. "Recebo a denúncia ofertada, presentes os pressupostos de admissibilidade dispostos no art. 41 do Código de Processo Penal, uma vez constatada a prova da materialidade (conforme autos de exibição e apreensão) (...) e indícios de autoria", disse o magistrado na decisão, proferida no último dia 27.

Os réus vão responder a crimes como latrocínio (roubo seguido de morte), ocultação de cadáver, corrupção de menores, estupro, receptação e por porte ilegal de arma de fogo, conforme os delitos atribuídos a cada um na denúncia do MP.

Um sétimo acusado teve declarada extinta a punibilidade dos crimes em tese praticados, uma vez que foi anexado aos autos certidão de óbito do réu.

Em relação ao adolescente também acusado de participação no crime na fase da investigação policial, houve o desmembramento do processo para a 2ª Vara de Coari – pela qual o juiz Fábio Alfaia responde cumulativamente. Esse processo está na fase de apuração do ato infracional e o MP ainda não ofereceu denúncia nos autos.

Ao aceitar a denúncia formulada pelo promotor de Justiça Weslei Machado contra os seis acusados da morte da britânica, o juiz Fábio Alfaia, a pedido do MP, também autorizou a transferência de dois réus que encontram-se custodiados no Centro de Detenção Provisória II, em Manaus, para a unidade prisional de Coari.

O crime

A britânica foi atacada pelos criminosos em uma praia. De acordo com a polícia, a britânica foi atingida por tiros de espingarda calibre 20, com o cano serrado, e depois os suspeitos jogaram o corpo da mulher no Rio Solimões. Os criminosos roubaram os pertences da vítima.

Viagem

Emma Kelty viajava pelo rio Amazonas e seus afluentes. Ela saiu de Iquitos, no Peru, em junho e seguiria até a foz, no Pará. Toda a aventura era relatada pelas redes sociais.

A canoísta chegou a comentar que seria roubada próximo ao município de Coari. Na postagem não fica claro, mas Emma aparentava estar respondendo a uma pessoa que teria feito o alerta. “Em Coari ou perto (a 100 quilômetros acima do rio) meu barco será roubado e eu serei assassinada. Legal”, escreveu.