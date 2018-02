Preso suspeito de decapitar indígena em Lábrea

Lábrea - Um dos suspeitos de ter participado do sequestro e decapitação do indígena Maurício Marques da Silva, de 19 anos, foi preso na noite desta quarta-feira (31). Arlesson Ramos da Silva, de 19 anos, foi detido por polícias em Lábrea (distante 702 quilômetros de Manaus). A cabeça da vítima foi encontrada pelo pai de Maurício, ainda na quarta.

O corpo só foi encontrado na manhã desta quinta-feira (1º), na Comunidade indígena de Catitú. O pai da vítima, o pescador Antônio José Marques da Silva, de 45 anos, procurou a delegacia de Lábrea, na última segunda-feira (29), para informar o desaparecimento do filho. Maurício teria ido encontrar quatro amigos, entre eles Arlesson, em uma ilha, próximo da sua residência. Na ocasião, ele levou 2 litros de gasolina e bebidas. Depois disso, ele não foi mais visto pela família.

De acordo com o delegado Normando Barbosa, titular da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Lábrea, que está respondendo, cumulativamente, pela DIP daquele município, outros três suspeitos foram identificados. Genilson Soares da Silva, de 18 anos, foi morto em emboscada e Sebastião Gomes da Silva, conhecido como "Fubá", de 24 anos, e Elimar de Souza Carneiro Gonzaga, vulgo "Martelo", de 19 anos, são procurados.

Emboscada

Ainda conforme o delegado, os policiais receberam a informação de que Arlesson e Genilson estariam na Comunidade Trapiche Beira-Mar. Eles teriam sido vítimas de uma emboscada por um grupo ainda não identificado pela polícia.

"No momento do conflito houve troca de tiros. Arlesson e Genilson acabaram atingidos. Genilson morreu no local e Arlesson, mesmo alvejado, empreendeu fuga e se escondeu em uma palafita no lugar. Ele foi preso horas depois”, explicou Barbosa.

Os outros dois suspeitos identificados como Sebastião e Elimar ainda continuam foragidos. A polícia continua investigando o caso.

Confissão

Arlesson, depois de preso, foi levado por policiais ao hospital regional de Lábrea, onde recebeu atendimento médico. Na delegacia, o infrator relatou, em depoimento, que após matarem Maurício, ele e os comparsas cortaram a cabeça e removeram o coração da vítima. O corpo foi deixado no Igarapé do Catitu.

O infrator afirmou, ainda, que ele, os comparsas e a vítima estavam consumindo drogas quando Maurício disse que iria matar Genilson. O indígena alegou que cometeria o crime porque ele teria matado o seu tio, por conta do tráfico de drogas na localidade.



O delegado ressaltou que, na manhã desta quinta, o corpo da vítima foi encontrado no local mencionando por Arlesson. O jovem foi autuado em flagrante por homicídio qualificado, por motivo fútil e por impossibilidade de defesa da vítima.

Pai realizou buscas pelo filho e encontrou apenas a cabeça | Foto: Divulgação

Entenda o caso

Antônio José encontrou em uma área de mata, na tarde da última quarta-feira (31), por volta das 14h, a cabeça do filho, em uma área da terra indígena do Caititu, em Lábrea (a 701 km de Manaus).

"Por volta das 18h daquele dia eu ouvi um disparo de arma de fogo e gritos de pedido de socorro, eu percebi que era do Maurício. Eu corri para a canoa, foi quando ouvi mais dois disparos e mais nenhum grito", disse o pai.



