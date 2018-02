Homem morre e outro fica ferido em grave acidente na AM-070

Iranduba - Após um grave acidente de trânsito no quilômetro 9 da AM-070, um homem identificado como Roberval Ferreira do Nascimento, de 58 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu na noite desta quinta-feira (1º), por volta das 19h. A outra vítima do acidente, Francisco Dorivan Souza Gomes, de 41 anos, foi socorrido por populares e levado para o hospital em estado grave.

De acordo com testemunhas, o veículo modelo Palio, de placa JXE 4803, derrapou por causa da água da chuva que estava acumulada na pista, bateu em uma mureta e capotou, parando no meio-fio.

O caso deve ser registrado pela Polícia Civil (PC). O corpo de Roberval foi trazido para o Instituto Médico Legal (IML), em Manaus.

Leia também: Carro capota e deixa uma pessoa ferida no Centro

Acidentes

Na última segunda-feira (29), um acidente no quilômetro 56 da BR-174 deixou duas crianças feridas e um homem preso nas ferragens. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe teria sido acionada para o local pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Entretanto, quando estavam a caminho da ocorrência, os militares foram informados que as vítimas já teriam sido resgatadas e levadas para um posto médico.

Atropelamento e morte

Outro caso aconteceu também na madrugada do último domingo (28). Um homem morreu ao ser atropelado por um carro na rodovia BR-174. Segundo informações repassadas pela polícia, o condutor informou que a vítima teria “aparecido rapidamente” na frente do veículo, não dando tempo de frear ou desviar para evitar o acidente.

Tragédia em família

Uma família sofreu um grave acidente no dia 8 de janeiro, também na BR-174. O capotamento aconteceu próximo à Vila do Equador, em Rorainópolis, Estado de Roraima. Segundo informações repassadas pela PRF, o condutor do veículo teria perdido o controle, saído da pista e capotado. O motorista e uma passageira morreram na hora. Uma mulher e uma criança também ficaram feridas.





Edição: Luis Henrique Oliveira







Leia mais:

Netshoes terá de avisar 2 milhões de clientes de vazamento de dados

Cobra sucuri de 4 metros é resgatada em via pública de Manaus

Em Tempo cria lista de transmissão de notícias pelo WhatsApp