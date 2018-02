'Presídio de Manicoré é bomba prestes a explodir', diz deputado

Em 10 de janeiro deste ano, o parlamentar esteve pessoalmente na Unidade Prisional | Foto: Divulgação / Fábio Romão

Manicoré - O sistema prisional do Amazonas apresenta uma bomba relógio prestes a explodir em uma das unidades do interior. Com apenas um agente penitenciário para comandar 60 presos, Manicoré pode ser palco de um novo massacre no Estado a qualquer momento. A denúncia foi feita pelo deputado estadual Platiny Soares (DEM) que, em uma visita ao município, flagrou a situação precária e a falta de profissionais para atuar na assistência e disciplina dos internos - que na sua maioria é envolvida com facções criminosas.

Em 10 de janeiro deste ano, o parlamentar esteve pessoalmente na Unidade Prisional e utilizou as redes sociais para relatar as condições dos trabalhadores. Ele postou um vídeo onde mostra a realidade das instalações insalubres, que não proporcionam segurança à integridade física dos profissionais e nem dos internos. No município, a guarda é feita por policiais militares.

“As condições de trabalho dos militares que aqui tiram serviço são de extrema periculosidade. A vida desses profissionais é de responsabilidade do Estado, que não tem tido qualquer preocupação em resguardá-la”, disse destacando que a situação no presídio é uma tragédia anunciada.

Vice-presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Amazonas, o deputado estadual relatou que os problemas estruturais e de segurança no presídio do município, distante 332 km de Manaus, são antigos e merecem uma atenção maior da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).

“Esse lugar é uma verdadeira bomba relógio, estamos prestes a testemunhar uma tragédia anunciada. Não podemos dizer nem que isso é um presídio, já que encontramos irregularidades de todas as ordens", disse Platiny.

Além de um possível confronto entre detentos na unidade, o político destaca ainda a possibilidade real de fuga em massa, já que apenas um agente não torna possível o monitoramento de todos os presos.

Esse problema faz com que ocorrências sejam registradas com frequência dentro da unidade. Nos últimos três meses, Manicoré já registrou duas mortes de presos e entrada de materiais ilícitos, que poderiam ser evitados se não houvesse o déficit de militares no controle do presídio.

Nos últimos três meses, Manicoré já registrou duas mortes de presos e entrada de materiais ilícitos | Foto: Divulgação / Fábio Romão





Em dezembro de 2017, uma operação de revista com urgência foi realizada após denúncias de que os presos estariam planejando fuga. Na ocasião foram encontrados celulares, facas, cordas, fios, além de R$ 163,00 em dinheiro para impedir a fuga mencionada.

Agentes x população carcerária

Há um ano, na ocasião do massacre no Compaj, fato que alertou o mundo sobre a situação do sistema prisional local, o Amazonas tinha um agente penitenciário para cuidar de oito prisioneiros. A estimativa é abaixo da proporção mínima exigida pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que é de um agente penitenciário para cada cinco presos. No caso de Manicoré, deveriam trabalhar, pelo menos, 12 militares por turno.

Em 2017, eram cerca de 1,3 mil agentes para tomar conta de 10,2 mil presos em todo o Estado. Essa realidade deve mudar com a formalização do edital do concurso público a ser realizado pela Seap - que deve ocorrer ainda em 2018.

Concurso público

O secretário de segurança pública Bosco Saraiva anunciou, em dezembro passado, a abertura de 1.700 vagas para agentes penitenciários. O edital ainda não foi divulgado e é executado pela Secretaria de Administração Penitenciária, em parceria com a Casa Civil. Na ocasião, Bosco - que exercia o cargo de governador - informou que o objetivo do certame é possibilitar que o Estado tenha controle do sistema prisional e, desta forma, terminar com a terceirização no setor. Este será o primeiro concurso da Seap em 30 anos.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) confirmou a informação, em nota, relataram que a Seap não possui unidade prisional em Manicoré, e que nestes casos, a secretaria coloca à disposição agentes de carreira em algumas cidades. "O efetivo nem sempre é o ideal para compor a segurança, no caso de Manicoré a Seap tem apenas um agente", informaram.

Edição: Bruna Souza

