Mulher é morta a tiros no AM e investigação suspeita de tráfico

Manaus - Uma mulher identificada como Claudia de Souza, de 33 anos, foi assassinada a tiros dentro da casa onde morava, localizada na rua Santa Catarina, Bairro Vila Rica, no município de Apuí (a 473 distância de Manaus). O crime aconteceu na madrugada do último domingo (4).



A polícia foi acionada por meio do telefone 190, após moradores ouvirem os disparos. Quando a equipe chegou ao local encontrou o corpo da mulher ensanguentado.

De acordo com informações do delegado Francisco Ferreira, titular da 71ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Apuí, Claudia tinha envolvimento com o tráfico de drogas. O marido da mulher, segundo a polícia, foi morto em abril de 2017.

“Ela não tinha residência fixa. Morava em locais diversos. Ainda não sabemos a quantidade de tiros. Estou aguardando o resultado do exame necroscópico. O que sabemos é que ela tinha envolvimento com o tráfico de drogas”, contou o delegado, acrescentando que os suspeitos de cometerem o crime ainda não foram identificados.

Ainda segundo o delegado, um Inquérito Policial (IP) foi instaurado para investigar o caso. A perícia médica do ainda não ficou pronta.

Outro caso

Na madrugada deste domingo (4), um jovem de 19 anos foi baleado nas nádegas na esquina das ruas Barroso e 24 de Maio, no bairro Centro, Zona Sul da cidade. A tentativa de homicídio ocorreu a poucos metros de uma região, onde horas antes haviam sido realizadas duas tradicionais bandas de Carnaval da cidade.

De acordo com informações do relatório do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), dois homens e uma mulher, não identificados, são suspeitos de terem cometido o crime. A motivação ainda é desconhecida. Uma testemunha informou à reportagem que, após os disparos de arma de fogo, os suspeitos saíram correndo. "Ouvi um tiro e depois muitas pessoas correndo para todos os lados. Após cinco minutos, a polícia chegou", disse.

