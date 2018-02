Mulher que roubou R$ 1 mil de idosa em banco, é presa em Humaitá

Humaitá (AM) - Maria Antônia Silva Maia, de 35 anos, foi presa dentro de uma agência bancária em Humaitá (a 591 km de Manaus), na manhã desta terça-feira (6), por volta das 9h, por suspeita de ter roubado cerca de R$ 1,1 mil da aposentada Antônia Correia do Nascimento, de 70 anos, no dia 9 de janeiro desde ano.

De acordo com policiais do 4º Batalhão de Polícia Militar do município, a gerente do banco foi acionada pela vítima no dia em que foi roubada por Maria, e desde então, passou a monitorar a suspeita que tentou fazer uma nova vítima nesta terça, mas foi surpreendida pela ação policial.

"Nós fomos chamados pela gerente do banco para averiguar a situação de uma mulher que estaria enganando pessoas idosas nos caixas eletrônicos, dentro do banco. Ao chegar lá a equipe se deparou com a suspeita, que foi reconhecida posteriormente pela idosa que foi uma das suas vítimas", explicou o PM do 4º BPM de Humaitá, aspirante Ramos.

Segundo os policiais, a suspeita escolhia apenas pessoas idosas e que não possuíam conhecimento de como efetuar saques. Ela se colocava à disposição para ajudar as vítimas e depois de visualizar o saldo da conta, efetuava o saque e não passava nenhum dinheiro.

Os policiais ainda informaram que Maria também ficava na fila de outros bancos e deve ter feito muitas outras vítimas. Quem reconhecer a mulher pode ir direto na delegacia de Humaitá para registrar Boletim de Ocorrência (B.O).





Edição: Luís Henrique Oliveira





