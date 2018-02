Agente é baleado em Manaus e suspeita que ordem veio de cadeia

Carro da vítima alvejado | Foto: Divulgação

Manaus - Um agente penitenciário, de 19 anos, e um amigo dele, um mecânico, de 21 anos, foram baleados na noite desta terça-feira (6). As vítimas sofreram o atentado quando passeavam em um carro pela rua Manoel Marques de Souza, nas proximidades da praça do bairro Jorge Teixeira, Zona Leste da capital.



Conforme o Boletim de Ocorrência (BO), registrado no 14ª Distrito Integrado de Polícia (DIP), por volta das 20h, as vítimas estavam em um veículo modelo Saveiro, quando foram fechados por um automóvel modelo Gol, de cor preta, e placa não identificada, com quatro passageiros. Ao parar, ocupantes do Gol realizaram oito disparos contra o carro das vítimas.

O mecânico foi baleado com um tiro no pescoço e outro na mão direita. Ao Em Tempo, ele relatou que, após o atentado, mesmo ferido, assumiu a direção do veículo e seguiu para o Hospital Pronto-Socorro Platão Araújo, a fim de ser medicado.



"Pedimos socorro, mas ninguém nos ajudou. O meu amigo passou para o banco do passageiro e eu dirigi até o hospital", contou a vítima, que teve o projétil retirado do pescoço, após cirurgia.



O agente penitenciário foi atingido do lado esquerdo da costela. A mãe dele, uma dona de casa de 50 anos, informou que ele passou por uma cirurgia e continua internado em um leito da unidade de saúde. "Ele está sedado, mas ontem chegou a me ligar para pedir socorro. Graças a Deus ele não corre riscos", disse a mãe, que ainda explicou que o filho mais novo seguiu os caminhos do pai e do irmão mais velho.



"Meu marido já falecido, também foi agente penitenciário. Meu filho mais velho é, e há dois meses esse meu filho mais novo também se tornou. É uma profissão perigosa, depois que a pessoa entra nesse ambiente de penitenciária, não tem mais vida social tranquila. Ele nasceu de novo. Depois que se recuperar, não vou deixar ele retornar ao trabalho, pois é jovem e tem a vida pela frente", relatou a mãe.

Suspeita de crime encomendado



As vítima chegaram conscientes na unidade de saúde. Durante os procedimentos médicos e de segurança, o agente penitenciário chegou a relatar ao policial que a suspeita é que o crime tenha sido ordenado de dentro da Unidade Prisional do Puraquequara, onde ele presta serviço terceirizado à empresa Umanizzare.

Consta no relatório do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), que a vítima informou que há algumas semanas, durante uma revista na UPP, apreendeu uma quantidade de drogas e conduziu o acusado a uma delegacia.

De acordo com o delegado Christiano Castilho, titular do 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), as diligências em torno do caso estão em andamento. Mais informações não podem ser repassadas para não comprometer o andamento das investigações.

O outro lado

O Em Temposolicitou um posicionamento da empresa Umanizzare e da Secretária de Administração Penitenciaria (Seap). Foi questionado se existe alguma medida protetiva do Estado ou da empresa sobre ameaças a agentes e se haveria registro desses casos e aguarda posicionamento.

A Umanizzare informou que, de acordo com as responsabilidades do contrato de cogestão entre o Estado e a empresa, qualquer ocorrência acontecida dentro de uma das seis unidades prisionais sob gestão da empresa é imediatamente comunicada ao diretor da unidade, e em seguida, à Seap. A empresa ainda informou que a secretaria é que detém poder de polícia para conduzir quaisquer investigações posteriores, além de quaisquer outras providências relacionadas aos presos, como transferências e remoções.



