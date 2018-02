Polícia Militar recupera motores fluviais roubados no rio Urubu

De acordo com a Polícia Militar, a equipe da CIPM chegou ao local, e depois de algumas buscas, viu dois homens numa canoa no rio Urubu | Foto: Divulgação

Manaus - No início da manhã de quarta-feira (7), policiais da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), em Rio Preto da Eva (distante 80 quilômetros de Manaus), recuperaram três motores fluviais no rio Urubu.

Os materiais, que foram roubados no início da madrugada de quarta-feira, no Ramal do Procópio, já haviam sido objeto de boletim de ocorrência na Delegacia do município.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe da CIPM chegou ao local, e depois de algumas buscas, viu dois homens numa canoa. A dupla, percebendo a presença da Polícia, se jogou na água e nadou até a margem, fugindo pela mata e deixando para trás os motores furtados.



Os materiais recuperados foram devolvidos aos proprietários. As equipes da CIPM continuam em busca dos ladrões pelas matas da margem direita do rio.





