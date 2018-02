Homens são presos por furto e tráfico de drogas em Humaitá

Humaitá - Na madrugada desta quinta-feira (8), a Polícia Militar do Amazonas, por meio do 4° Batalhão do Município de Humaitá (BPM), prendeu Lucas Barros de Oliveira, de 27 anos, por tráfico de drogas. Lucas foi preso por volta das 0h15 na rua Gonçalves Dias, bairro São Domingos Sávio, após denúncias de que um homem estava comercializando drogas.

Durante a revista, Lucas, também conhecido como “Chapado Olhudo”, foi encontrado um pacote contendo um pó branco, supostamente cocaína. Questionado se possuía mais drogas, o suspeito confirmou e ainda informou onde as escondia. Os entorpecentes estavam guardados numa casa abandonada, situada em um beco, embrulhadas numa sacola plástica. No local, a polícia apreendeu nove pacotes do mesmo pó.

Furto

Na tarde de quarta-feira, o jovem Damião Tenório Teles, de 25 anos, foi preso por furto de um mostruário com semijoias. O furto aconteceu na rua Escondidinho, no bairro São Cristóvão, após ele arrombar uma casa. A polícia chegou a Damião, conhecido como “Preto”, após relatos da vizinhança, que o viram com o objeto.

Damião foi preso em casa, na rua Gaúcha, bairro São Francisco, e entregou todas as semijoias, sendo conduzido à delegacia para os procedimentos legais.

Apreensão de maconha

Já na noite da última quarta-feira (7), a polícia prendeu dois homens durante patrulhamento na rua Dom José, no bairro Nova Humaitá. Alexandre Kun, conhecido como “Padeirinho”, e Jederson Rodrigues Braga, conhecido como “Tripa” ou “Aslan”, foram apanhados numa motocicleta Honda CG Titan 125 azul.

Alexandre fugiu, mas logo foi capturado pela polícia. Com Jederson, os policiais encontraram três tabletes de maconha, com peso total de 3,6 quilos. Os dois foram presos em flagrante e conduzidos à delegacia para os procedimentos legais.

