Traficante terror de Coari morre durante troca de tiros com a polícia

Coari - Apontado pela polícia como um dos líderes de uma das quadrilhas de “Piratas do Rio”, mais perigosa do rio Solimões, o traficante Edvaldo Carmo dos Santos, conhecido como “Babão”, não foi morto durante a operação “Alegoria Proibida”, realizada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), no município de Coari (a 362 km de Manaus).

Segundo o major da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) Pedro Moreira, responsável pela corporação em Coari, Edvaldo foi morto durante uma ação envolvendo PMs do município, por volta das 6h desta sexta-feira (9). Ele tinha mais de cinco mandados de prisão em aberto e era um dos alvos da operação "Alegoria Proibida", da SSP-AM. Entretanto, não foi morto durante a operação.

“O fato aconteceu em uma residência no final da rua Areal Souto no bairro Chagas Aguiar, durante uma ação dos policiais de Coari. Ele resistiu à prisão e atirou nos PMs. Durante a troca de trios ele morreu”, explicou Moreira.

Edvaldo, segundo o major, além de ser líder de uma das mais perigosas quadrilhas de piradas do rio Solimões, o suspeito também comandava o tráfico de drogas no bairro Duque de Caxias. Ele já havia sido baleado e preso outras vezes pela polícia.

“Ele era uma má influência a toda essa garotada do Duque de Caxias e levou muitos jovens para o mundo das drogas e da criminalidade. Por causa dele, muitos jovens perderam suas vidas, seja morto por ele ou por estar envolvido com ele. Foi baleado e preso pelo menos três vezes e jamais deixou o mundo da criminalidade”, contou Pedro Moreira.

O traficante era idolatrado pelos comparsas no município. “Ele era venerado até em músicas de rap, onde ameaça rivais e até mesmo policiais. Comandava uma das quadrilhas mais temidas de piratas de rio, juntamente com seus comparsas “Patarrão” e “Cimazinho””, contou o major.

O major reiterou que matar alguém nunca é o desfecho que a polícia busca. “Infelizmente, muitas vezes somos praticamente forçados a uma reação mais enérgica e temos poucos segundos para pensar entre a vida de inocentes, de policiais e a vida do infrator. Se não tivesse reagido certamente teríamos efetuado a prisão e o conduzido para delegacia”, concluiu o major.

Edição: Isac Sharlon

