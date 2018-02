Adolescente é apreendido com entorpecentes e 11 celulares em Manaus

Na revista, também foram encontrados cinco cordões de cor dourada, quatro relógios, 18 anéis e um colar de terço | Foto: Divulgação

Manaus - Na manhã desta sexta-feira (9), um adolescente de 13 anos foi apreendido na avenida Sete de Setembro, nas proximidades da Praça Jefferson Peres, portando 11 aparelhos celulares, além de uma pequena quantidade de material entorpecente, supostamente maconha e loló, como é popularmente chamada a mistura de clorofórmio e éter.



Leia também: Perseguição termina com motorista de criminosos morta em Manaus

Os policiais da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) realizavam um patrulhamento de rotina quando avistaram o adolescente carregando uma mochila e com atitude suspeita. Na revista, foram encontrados com ele cinco cordões de cor dourada, quatro relógios, 18 anéis e um colar de terço. O garoto, de 13 anos, afirmou que os objetos foram provenientes de um furto realizado em uma loja nas proximidades do Terminal 5, no bairro do São José, zona Leste de Manaus.

O adolescente foi conduzido e apresentado na Delegacia Especializada em Apurações de Atos Infracionais (DEAAI) para os procedimentos cabíveis.

Leia mais:

Homem é atropelado por moto ao atravessar rua no São José

Cabeleireira é presa por planejar e executar morte de ex-companheiro

Trio é preso após cometer assalto na Zona Oeste de Manaus