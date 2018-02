Presos suspeitos de matarem adolescente no bairro Novo Israel

Manaus - Em operação deflagrada pela Polícia Civil do Amazonas, quatro homens foram presos por envolvimento no homicídio do adolescente Rafael Bentes Bulcão. O jovem de 15 anos foi assassinado no dia 15 de janeiro, na rua Jerusalém, bairro Novo Israel. Denilson Fernandes Rebelo, 20, Saulo Sergio Pereira Anselmo, 19, e Joelson Tavares Mendes, 18, foram presos no mesmo bairro em que o crime ocorreu.

Leia também: Piratas fazem reféns em lancha na orla de Manaus e roubam passageiros

De acordo com o delegado titular do 18º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Bruno Hitotuzi, a vítima foi morta a pauladas após uma emboscada planejada pelos quatro suspeitos. Eles foram presos em cumprimento a mandados de prisão temporária por homicídio qualificado.

Denilson, Saulo e Joelson foram indiciados por homicídio qualificado por motivo torpe, cruel e emboscada. Já Ismael, foi indiciado por roubo majorado. Ao término dos procedimentos cabíveis na unidade policial, eles serão encaminhados ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM). Cecília foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e será levada para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, Zona Sul

Relembre o caso

O corpo de Rafael Bentes Bulcão, de 15 anos, foi encontrado na manhã do dia 15 de janeiro deste ano. A vítima foi encontrada na rua Jerusalém, no bairro Novo Israel, Zona Norte, e estava totalmente despida, apresentando sinais de agressão física. O corpo foi reconhecido pelo tio do jovem.

Segundo moradores da área, um carro preto parou e jogou o corpo do adolescente, já morto, indicando que Rafael foi assassinado em outro lugar. Familiares relataram que ele era envolvido com o tráfico de drogas no Novo Israel e que acerto de contas era uma possível motivação.

Flagrante

Durante as diligências, as equipes do 18º DIP também efetuaram a prisão, em flagrante, de Cecília Caroline Torres da Cruz, de 27 anos. A mulher estava em posse de três porções médias de maconha e uma porção pequena de pasta base de cocaína. O fato ocorreu na travessa Santo Antônio, Comunidade Jesus me Deu, bairro Colônia Terra Nova, zona norte da capital.

Leia mais:

Homem é atropelado por moto ao atravessar rua no São José

Adolescente é apreendido com entorpecentes e 11 celulares em Manaus

Cabeleireira é presa por planejar e executar morte de ex-companheiro